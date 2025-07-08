Лучший бомбардир плей‑офф КХЛ Ремпал покинул «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе из команды форварда Шелдона Ремпала.

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По информации портала PuckPedia, канадец подпишет однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на 775 тысяч долларов.

— Желаем Шелдону успехов в дальнейшей карьере за океаном и надеемся, что еще увидим его в форме «Салавата Юлаева», — сказано в сообщении.

Ремпал в сезоне‑2024/25 провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 61 очко (31 шайба и 30 результативных передач), в плей‑офф 29‑летний нападающий записал в актив 21 очко (8+13) и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.