Журова о запрете Овечкину давать интервью: мы не знаем всей ситуации

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о том, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину запретили давать интервью в России, предположив, что такой пункт у него есть в контракте, передает «Матч ТВ».

«Я понятия не имею, какие у него есть договорные условия в контракте. Если НХЛ выдвигает такое требование, значит, возможно, это обусловлено его контрактом по съемке этого фильма», — сказала Журова.

Овечкин не сможет давать интервью из-за того, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.