«Ак Барс» был готов подписать российского вратаря «Торонто»

«Ак Барс» был готов подписать Артура Ахтямова, но вратарь останется за океаном.

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Как сообщает «Бизнес Online», казанцы хотели предложить 23-летнему голкиперу долгосрочный контракт с хорошей зарплатой и в перспективе видели его первым номером команды.

Отмечается, что этот вариант отпал, так как игрок пока не собирается возвращаться в Россию. Он проведет еще как минимум один сезон в системе «Торонто». В прошлом сезоне Ахтямов дебютировал за «Марлис» в АХЛ – 26 матчей, 11 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,81.

Ранее контракт в Северной Америке подписал другой вратарь «Ак Барса» – 25-летний Амир Мифтахов. Он заключил двустороннее соглашение с «Каролиной» на один сезон.

Сообщается, что если казанцы не смогут найти вратаря на рынке, то сделают ставку на тандем 30-летнего Тимура Билялова и 22-летнего Максима Арефьева.