В Госдуме оценили запрет Овечкину давать интервью в России

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила запрет капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину давать интервью в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Журова предположила, что запрет со стороны Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действует не только в России, но и по всему миру.

«Если НХЛ выдвигает такое требование, значит, возможно, это обусловлено его контрактом по съемке этого фильма. Возможно, Овечкин подписался на то, чтобы не давать никому интервью до того, как выйдет фильм и получит за это деньги», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что это не связано с тем, что Овечкин не любит Россию.

«Он сейчас никому интервью не дает. Не разбазаривает себя направо и налево. Это его право, зато ценность каждого интервью возрастает», — заключила Журова.

Накануне стало известно, что НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми хоккеист имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.