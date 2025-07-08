Тревор Мёрфи обратился к болельщикам после подписания контракта со СКА

Новичок СКА канадский защитник Тревор Мёрфи обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба после подписания двухлетнего контракта.

«Привет, болельщики СКА! Я рад стать частью команды на следующие два года и с нетерпением жду, когда приеду в Санкт-Петербург в ближайшие недели. Скоро увидимся!» — сказал Мёрфи в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

Мёрфи выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2019 года с момента дебюта за «Куньлунь». Всего в КХЛ 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.