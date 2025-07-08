Выяснилось, сколько канадец Мерфи может заработать по контракту со СКА

Как стало известно «Чемпионату», сумма двухлетнего контракта канадского защитника Тревора Мёрфи со СКА составит 75 млн рублей + 70 млн бонусами в каждый из сезонов.

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Ранее пресс-служба СКА объявила о заключении контракта с канадским экс-защитником «Сибири» Мёрфи.

29-летний Мёрфи выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2019 года с момента дебюта за «Куньлунь». Всего в КХЛ 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.