«Металлург» переподпишет контракт с нападающим Михайлисом

«Металлург» переподпишет контракт с Никитой Михайлисом.

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Магнитогорский клуб расторг договор с 30-летним форвардом, а затем заключит новый на других условиях.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.

В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.

Сообщалось, что зарплата Михайлиса составляет 80 млн рублей за сезон. Его действующее соглашение с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2026 года.