Плющев высказался об уходе «Витязя» из КХЛ

Владимир Плющев считает, что «Куньлунь» не выйдет в плей-офф КХЛ.

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Ранее стало известно, что китайский клуб переедет из Мытищ и проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

– Сможет ли китайский клуб повторить успех дебютного сезона и выйти в плей-офф?

– Это грустный для КХЛ разговор. После вылета «Витязя» конкуренция в борьбе за плей-офф стала в КХЛ еще меньше.

Я уже сегодня могу вам назвать 16 клубов, которые следующей весной попадут в плей-офф. Максимум будет одна ошибка.

«Куньлуня» в этом списке шестнадцати нет. Увы, на манеже – все те же, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.