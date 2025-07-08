Фетисов оценил назначение Хартли на пост тренера «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» назвал нового главного тренера ярославского «Локомотива» Боба Хартли специалистом хорошего уровня.

© ХК «Авангард»

Хартли сменил в должности Игоря Никитина, который занял аналогичную должность в ЦСКА. Канадский тренер в 2021 году привел омский «Авангард» к победе в Кубке Гагарина.

— Как оцениваете назначение Хартли в «Локомотив»?

— Хартли — известный специалист. Он уже побеждал в России. Это тренер хорошего уровня.

— Как относитесь к тому, что «Локомотив», «Трактор» и «Авангард» в следующем сезоне будут тренировать иностранцы с опытом работы в НХЛ? Можно их приглашения назвать подспорьем для российского хоккея?

— Наверное, можно. На рынке не так много сильных специалистов. Поэтому клубы понимают, что они делают, ищут правильные варианты. Конкуренция — самый главный путь к прогрессу. А чем больше в нашем хоккее будет топовых специалистов, тем сильнее станет конкуренция, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

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