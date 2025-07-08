Защитник «Айлендерс» объяснил, почему не применяет силовые приемы против Овечкина

Защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Александр Романов в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему лучше не применять силовые приемы против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Овечкин в сезоне‑2024/25 стал лучшим снайпером в истории НХЛ, на его счету 897 шайб.

— Есть ли такой игрок, против которого ты никогда не проведешь силовой прием? Условный Овечкин из‑за уважения или еще чего‑то такого?

— Ну да, наверное, на Сане не буду. Во‑первых, у таких игроков настолько большой опыт, что они не попадутся на силовой, например, Никита Кучеров, Патрик Кейн. Они тебя не подпускают. Допустим, он [такой игрок] увидит, что ты идешь, и он быстро отдаст шайбу. Если ты его ударишь, то это удаление. В таком случае лучше будет не бить, это правильное решение, — сказал Романов в специальном репортаже на «Матч ТВ».

Романову 25 лет, он провел 354 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 83 очка (17 шайб и 66 результативных передач).