Российский хоккеист признался, что ему неприятно жить в канадском городе

Российский хоккеист системы «Ванкувер Кэнакс» Кирилл Кудрявцев признался, что ему неприятно жить в канадском городе Абботсфорд.

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Кудрявцеву 21 год, в прошлом сезоне россиянин в составе фарм‑клуба «Ванкувера» — «Абботсфорд Кэнакс» — стал победителем АХЛ.

— Вы сейчас живете в Абботсфорде. Что там за жизнь?

— Такая, конечно, неприятная. Зато здесь хоккей. Маленький город, ресторанов не так много. Выбора немного и в плане шопинга, и вообще, чем заняться. В выходной ехать в Ванкувер не хочется, потому что огромные пробки. В любое время выехать на шоссе — дай бог, будешь час ехать до Ванкувера. Может, полтора часа на машине, — цитирует Кудрявцева «ВсеПроСпорт».