СКА продлил контракт с Менеллом, которого день назад обменял у «Динамо»

Хоккейный клуб СКА продлил контракт с защитником Бреннаном Менеллом, перешедшим из московского «Динамо» во вторник.

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В обмен на Менелла, который состоялся во вторник, «бело‑голубые» получили вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола. В среду СКА объявил о продлении контракта с Менеллом до 2028 года.

— Привет, болельщики! Я очень рад оказаться в Санкт‑Петербурге — отличный город, отличная команда. Не могу дождаться встречи с вами. Скоро увидимся! — приводит слова Менелла пресс‑служба СКА.

Менеллу 28 лет. В минувшем сезоне защитник провел 52 матча в КХЛ, набрав 24 (4+20) очка.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче чемпионата СКА 6 сентября на выезде сыграет с «Куньлунем».