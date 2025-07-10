«Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)
«Куньлунь» закроет верхний ярус «СКА-Арены».
Ранее стало известно, что китайский клуб проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге. СКА будет выступать в Ледовом дворце.
«Очевидно, что на каждом матче «Куньлуня» в Петербурге будет трудно собирать полную аудиторию. Поэтому верхний ярус «СКА-Арены» будет затянут тканью, и туда не станут продавать билеты», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
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