«Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)

Sports.ruиещё 4

«Куньлунь» закроет верхний ярус «СКА-Арены».

Ранее стало известно, что китайский клуб проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге. СКА будет выступать в Ледовом дворце.

«Очевидно, что на каждом матче «Куньлуня» в Петербурге будет трудно собирать полную аудиторию. Поэтому верхний ярус «СКА-Арены» будет затянут тканью, и туда не станут продавать билеты», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости