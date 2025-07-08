Стало известно, сколько Толчинский будет получать в магнитогорском «Металлурге»

Новоиспеченный российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Толчинский будет получать зарплату в размере 77 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Соглашение 30-летнего хоккеиста с «лисами» рассчитано на два года (до конца сезона 2026-2027). Всего Толчинский получит 154 миллиона за два года в «Металлурге».

В регулярном чемпионате КХЛ 2024-2025 Сергей Толчинский провел 48 матчей, забросил 7 шайб и отдал 9 голевых передач (16 очков). В плей-офф он провел 4 игры, но очков не набрал.

Хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина: в 2019-ом году с московским ЦСКА и в 2021-ом году с омским «Авангардом».

Всего у игрока 409 матчей в КХЛ, 100 шайб и 172 результативные передачи (272 очка). Показатель полезности - +50.

Чемпионом Кубка Гагарина сезона 2024-2025 стал ярославский «Локомотив», который переиграл в финале челябинский «Трактор» (4:1).