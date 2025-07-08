Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ.

© Чемпионат.com

«Совершенству нет предела, первый сезон получился разным, бывали хорошие моменты, бывали не очень, но имеем что имеем. Двигаемся дальше, надеюсь дальше будет лучше. С Токеттом пока не общались, ближе к сезону будем связываться. Что жду от нового сезона? Поживём – увидим», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».