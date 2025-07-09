Борис Ротенберг рассказал, почему его сын не стал профессиональным хоккеистом

Борис Ротенберг рассказал, почему его сын Роман не стал профессиональным хоккеистом
Член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг не стал хоккеистом, потому что старался быть гармонично развитым. Об этом ТАСС рассказал его отец Борис Ротенберг.
Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. В июне стало известно, что его на посту главного тренера СКА сменил Игорь Ларионов. 1 июля было объявлено о вхождении Ротенберга в совет директоров "Динамо". Его задачей является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея.
"То, что он сделал в СКА в плане менеджмента и развития детского, юношеского и взрослого хоккея, говорит о том, что для "Динамо" это большая перспектива. "Динамо" же - близкий мне клуб, я в нем работал", - сказал Борис Ротенберг.
"У него столько накопленного опыта в плане организации. Когда он учился в Англии, там создавал команду. Он очень много смотрел, как все это было в Национальной хоккейной лиге. Так получилось, что в хоккей он перестал играть, я отправил его на учебу, потому что для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. И когда он учился, то продолжал заниматься хоккеем", - добавил он.
В сезоне-2022/23 СКА под руководством Ротенберга дошел до полуфинала плей-офф, где уступил московскому ЦСКА. В минувшем сезоне СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил московскому "Динамо".