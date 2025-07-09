Вайсфельд высказался о возвращении Кузнецова в НХЛ

‎Скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах бывшего форварда СКА Евгения Кузнецова в НХЛ.

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‎«Когда он переходил в «Каролину», у него не было много предложений. Если у клубов НХЛ есть интерес к Кузнецову, то это очень хорошо. Я искренне желаю Евгению найти себе команду», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

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‎Ранее стало известно, что 33-летний Евгений Кузнецов, после сезона в СКА, возвращается в НХЛ. Об этом 26 июня рассказал его агент Шуми Бабаев.

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‎Кузнецов провел 10 лет в НХЛ (2014-2024), где сыграл 743 матча, набрав 575 (173+402) очков и завоевав Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2017/18.

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‎В прошлом сезоне он выступал за СКА, где в 45 играх (включая плей-офф) набрал 40 (13+27) очков, после чего его контракт между сторонами был расторгнут.

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‎Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что «Монреаль Канадиенс» сделали все, чтобы подписать хоккеиста, но, в итоге, сделка не состоялась. Также Кузнецова связывали с «Филадельфией».