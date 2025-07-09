«Лада» расторгла контракты с двумя хоккеистами

«Лада» расторгла контракты с Денисом Баранцевым и Рафаэлем Бикмуллиным.

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Об этом сообщает Metaratings. Соглашения обоих игроков с тольяттинским клубом рассчитаны до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне Баранцев провел за «Ладу» 59 матчей в регулярном чемпионате. На счету 33-летнего защитника было 9 (2+7) очков при полезности «минус 3».

В активе 27-летнего Бикмуллина 45 игр в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ. Нападающий набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 2».