«Лада» расторгла контракты с двумя хоккеистами

«Лада» расторгла контракты с Баранцевым и Бикмуллиным. Оба соглашения были до 2026 года (Metaratings)
«Лада» расторгла контракты с Денисом Баранцевым и Рафаэлем Бикмуллиным.
Об этом сообщает Metaratings. Соглашения обоих игроков с тольяттинским клубом рассчитаны до 31 мая 2026 года.
В прошлом сезоне Баранцев провел за «Ладу» 59 матчей в регулярном чемпионате. На счету 33-летнего защитника было 9 (2+7) очков при полезности «минус 3».
В активе 27-летнего Бикмуллина 45 игр в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ. Нападающий набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 2».