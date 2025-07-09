Артемий Панарин поделился ожиданиями от «Матча года» с участием звёзд НХЛ и КХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих ожиданиях от благотворительного «Матча года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, встреча пройдёт 13 июля на «ЦСКА-Арене».

«В целом ожидания хорошие. В прошлом году достаточно успешно провели матч. Людям понравилось. Это самое главное. Помогли детям», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8. В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.