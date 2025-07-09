Стало известно, сколько сын Ларионова заработает за один год в СКА

Нападающий Игорь Ларионов будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «СЭ».

Хоккеист является сыном главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова. О подписании годичного соглашения с форвардом СКА объявил 9 июня.

Ларионов-младший начал карьеру в юниорской системе клуба из Детройта, после чего продолжил выступления в североамериканских лигах – QMJHL, OHL и USHL.

Последние три сезона он провёл в нижегородском «Торпедо» под руководством отца. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 26-летний форвард провёл 34 матча, в которых набрал 20 очков (5 голов и 15 передач). В плей-офф он сыграл четыре встречи, но результативными действиями не отметился.

СКА завершил прошедший регулярный чемпионат на седьмом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф армейцы уступили московскому «Динамо» в серии со счётом 2-4.