СКА заключил контракт с нападающим «Торпедо»

Петербургский СКА заключил контракт с нападающим Игорем Ларионовым, сообщается на официальном сайте клуба.

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Соглашение с 26‑летним хоккеистом рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона‑2025/26.

С 2022 года Ларионов защищал цвета нижегородского «Торпедо». В прошлом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ларионов набрал 20 очков (5+15) в 34 матчах регулярного сезона. Ранее в КХЛ Ларионов также выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Игорь Ларионов — сын нового главного тренера СКА Игоря Ларионова, который возглавил команду в июне.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

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