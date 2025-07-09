Нападающий «Коламбуса» поделился ожиданиями от «Матча года»

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего «Матча года». Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

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— Поделитесь ожиданиями от «Матча года».

— Мы в большей степени стараемся для болельщиков. Чтобы детям было приятно, чтобы люди могли и посмотреть на нас. Основная подготовка к новому сезону будет в другие дни, а это больше для поднятия национального духа.

— Важно почувствовать лёд?

— Мы катаемся уже месяца полтора-два. Так что лёд чувствовать не надо.

— На «Матч года» настоящий ажиотаж. Удивлены?

— Это отлично, супер. Будет интересно. Думаю, сейчас ребята будут включаться посильнее, потому что в прошлый раз под конец уже была нормальная такая игра. Тяжело было, подустали все. Для болельщиков праздник, для нас тоже.

— Кто из команды КХЛ в будущем потенциально может стать вашим партнёром по команде?

— Я на Морозова из «Спартака» надеюсь. Много хороших хоккеистов, но это их решение, куда ехать. Я же не генеральный менеджер. По уровню много достойных ребят, не буду никого выделять. Тот же финал плей-офф КХЛ получился интересным, — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.