Российский хоккеист объяснил, почему решил переехать играть в Канаду

Российский защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев рассказал, почему выбрал Канаду для продолжения карьеры.

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— Было два пути: либо остаться в «Локомотиве», играть там, надеяться на вызов в КХЛ и уже оттуда попасть на драфт, либо уехать в Канадскую юниорскую лигу, откуда чуть легче потом подписать контракт с клубом НХЛ. Обсудили с родителями и решили, что второй путь лучше, — сказал Кудрявцев в интервью «ВсеПроСпорт».

Прошлый сезон 21‑летний игрок провел в системе «Ванкувера». Он сыграл 86 игр за «Абботсфорд Кэнакс», набрал 36 баллов (6+30) и стал чемпионом АХЛ. За главную команду из Ванкувера Кирилл провел 2 встречи, не отметившись результативными действиями.