«Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачев?

Полная пресс-конференция организаторов звёздного мероприятия перед второй встречей.

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13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» пройдёт второй матч с участием лучших российских игроков НХЛ и КХЛ. Впервые это мероприятие в столице России состоялось в 2024 году. Теперь организаторы «Матча года» намерены сделать свой проект ежегодным. Как и в прошлом году, организаторами мероприятия снова выступили Команда «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice. Также большую роль в проведении «Матча года» сыграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За несколько дней до звёздного матча организаторы встречи провели пресс-конференцию для журналистов, на которой в подробностях рассказали о своей идее и ответили на другие вопросы представителей СМИ.

«Наша задача номер один – помочь детям и нуждающимся. Боремся с перекупами»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих ожиданиях от благотворительного «Матча года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

«В целом ожидания хорошие. В прошлом году достаточно успешно провели матч. Людям понравилось. Это самое главное. Помогли детям. Думаю, что для нас главная задача, наша задача номер один – это помочь детям и нуждающимся. И чтобы понравилось людям. Чтобы игра понравилась нам – это уже второстепенно. Мы являемся организаторами мероприятия. На наш взгляд, организация получается хорошей, поэтому и нам нравится. Конечно, мы в курсе ажиотажа перед нашей встречей. Боремся с перекупами. Это понятно. У людей есть запрос на хоккей и особенно на возможность посмотреть звёзд из-за рубежа, на игроков НХЛ».

«Нам бы хотелось расширить свой круг и проехаться по городам. Если сможем сделать хорошо – поедем»

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв ответил на вопрос о возможном участии иностранных игроков в благотворительном «Матче года» и не исключил возможность проведения мероприятия в будущем за пределами столицы России.

«В целом Москва действительно является самым удобным городом с точки зрения логистики. Москва – это столица. Все поезда и самолёты приходят в Москву. Но, конечно, нам бы хотелось расширить свой круг, проехаться по городам. Однако всё будет зависеть от логистики, чтобы всем было удобно – и игрокам, и организаторам. Если мы сможем это сделать хорошо, то поедем. Мы не планировали приглашать иностранных игроков, потому что это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. И в целом хотим, чтобы это так и оставалось. В прошлом году у нас не получилось сделать автограф-сессию. В этом тоже не получится. Не позволяют размеры. И не получится сделать хорошо для всех. Но в этом году мы сделали фестиваль для болельщиков. Это был важный ход, потому что не все смогут попасть на матч. Однако у них будет возможность посмотреть игру в классной атмосфере. Там будут выступать звёзды, они будут петь и развлекать людей. Будет крутой фестиваль».

«Я только прилетел из Турции. Самое главное, чтобы меня не убили сегодня»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также ответил на вопросы журналистов до начала открытой тренировки перед «Матчем года».

— Прошлый матч получился богатым на забитые голы. В этом году ожидаете ли вы, что будет больше шайб?

— В прошлом году сколько мы забили? Семь?

— Пять.

— Попробуем в этом году семь забить (улыбается).

— По настрою публики похожи такие матчи в России на те игры, что проходят в Америке?

— Можно вспомнить Матчи звёзд. Болельщики приходят, получают удовольствие. И мы получаем. Потому что у нас не так часто выходит время вместе с ребятами проводить. Общаемся, получаем кайф от игры и от всего мероприятия.

— Вы будете сегодня поддаваться своим коллегам или всё будет по-честному?

— Я только прилетел из Турции. Самое главное, чтобы меня не убили сегодня (смеётся)!

— Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?

— Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.

— Какая следующая цель?

— Потренироваться. Без травм.

— Представляете, что через год сможете уже в составе команды КХЛ участвовать в «Матче года»?

— Ну не знаю! Нужно будет поговорить с ребятами, куда они меня запихнут (смеётся). Будем смотреть.

— Был бы такой ажиотаж в Америке?

— Конечно. Все хотят видеть лучших. Поэтому в любом городе, где это проводится, солд-аут. Что тут говорить — лучшие будут на льду.