КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разработала календарь на сезон‑2025/26 с учетом недопуска сборной России к международным соревнованиям, при этом препятствий для легионеров по участию в Олимпиаде не будет, заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе лиги.

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КХЛ опубликовала календарь на сезон в понедельник. В чемпионате КХЛ примут участие 22 клуба. Олимпийские игры‑2026 пройдут 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

– Календарь сезона‑2025/26 был разработан с учетом нынешней ситуации по недопуску сборной России к международным соревнованиям. Для подготовки и проведения чемпионата КХЛ необходим четкий календарь, согласно которому клубы будут заранее планировать логистику, организационные и спортивные аспекты деятельности. Лига следит за развитием ситуации относительно участия сборной России в международных турнирах и готова к взаимодействию со всеми участниками процесса в интересах страны и развития российского хоккея. Что касается участия иностранных игроков КХЛ в Олимпийских играх, то это вопрос взаимоотношений между клубами и хоккеистами. Лига не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе КХЛ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года. В конце мая пресс‑служба Международного олимпийского комитета (МОК), комментируя ситуацию с допуском сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила «Матч ТВ», что рекомендация в отношении российских команд остается в силе, IIHF приняла решение следовать ей. МОК рекомендует международным федерациям не допускать россиян к командным соревнованиям. В июне Федерация хоккея Франции объявила, что национальная команда этой страны выступит на Олимпиаде вместо сборной России.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ начнется 5 сентября.