«Лада» расторгла контракт с нападающим

ХК «Лада» расторг контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Договор с 27-летним форвардом аннулирован по обоюдному согласию сторон.

© Чемпионат.com

К автозаводцам Бикмуллин присоединился прошлым летом и в сезоне-2024/2025 провёл 45 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых заработал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-2».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Бикмуллин сыграл 296 встреч, в которых набрал 76 очков — забросил 41 шайбу и отдал 35 результативных передач. Напомним, в межсезонье «Ладу» возглавил Борис Миронов, сменив на посту главного тренера Павла Зубова.