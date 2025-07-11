Хоккеист «Авангарда» спровоцировал первую драку в истории чемпионата КХЛ 3×3

Хоккеист «Авангарда» Евгений Чесалин дисквалифицирован на один матч за драку в игре против «Ак Барса» в матче четвертого тура группового этапа Суперфинала чемпионата КХЛ 3×3.

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Матч прошел в четверг в Москве и завершился победой «Ак Барса» со счетом 6:1. На 19‑й минуте встречи хоккеист «Ак Барса» Даниил Четвериков задел Чесалина клюшкой, в ответ тот начал драку. Эта потасовка стала первой в истории чемпионата КХЛ 3×3.

— Спортивно‑дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод во встрече «Ак Барс» — «Авангард» с участием Евгения Чесалина. Форвард омичей признан «Агрессором в драке», в результате чего ему предусмотрено наказание в виде дисквалификации на один матч, — говорится в тексте сообщения.

Пятый тур кругового турнира Суперфинала пройдет 11 июля.

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