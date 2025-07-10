Орлов оценил свой переход в клуб-аутсайдер НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов прокомментировал свой переход в калифорнийский клуб, с которым россиянин подписал двухлетний контракт с кэпхитом в $ 6,5 млн. Ранее хоккеист выступал за «Каролину Харрикейнз» на протяжении двух сезонов.

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