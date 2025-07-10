Нападающий «Спартака» подписал контракт со СКА

Нападающий Андрей Локтионов подписал контракт со СКА. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на два сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем переходе форварда из «Спартака» в СКА.

Локтионов за прошлый сезон в составе «Спартака» набрал 33 (17+16) очка в 64 матчах регулярки и 10 (2+8) очков в 12 играх плей-офф.

Всего в КХЛ 35-летний нападающий провёл 623 матча, в которых набрал 316 очков — забросил 122 шайбы и отдал 194 результативные передачи.

Напомним, Локтионов был клиентом нынешнего главного тренера СКА Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.