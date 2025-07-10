«Витязь» расторг контракты с двумя хоккеистами

Подмосковный «Витязь», снятый с розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ, расторг контракты с нападающими Александром Дарьиным и Иваном Чеховичем, сообщает пресс‑служба лиги.

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О том, что «Витязь» не сыграет в предстоящем сезоне, стало известно в конце июня. Совет директоров КХЛ принял решение присвоить статус неограниченно свободного агента хоккеистам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

24‑летний Дарьин выступал за «Витязь» с сезона‑2023/24, 26‑летний Чехович провел в команде прошедший сезон и отметился 36 (12+24) очками в 47 матчах.

«Витязь» провел все 17 сезонов в КХЛ, но лишь четыре раза попал в плей‑офф. В минувшем сезоне подмосковная команда стала десятой в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 матчах.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.