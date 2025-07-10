Экс-защитник «Северстали» подписал контракт с «Амуром»

Хабаровский «Амур» объявил о переходе защитника Ярослава Дыбленко.

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31‑летний хоккеист, в прошлом сезоне выступавший за «Северсталь», подписал однолетнее соглашение с хабаровчанами.

В прошлом сезоне Дыбленко провел 32 матча и набрал 5 (1+4) очков результативности. Ранее в КХЛ он также играл за ЦСКА, «Сочи», СКА, «Спартак» и «Атлант».

«Амур» начнет новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ 7 сентября выездным матчем против «Сибири». Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.