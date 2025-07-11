Лидер фанатов «Куньлуня» рассказал, как клубу привлечь болельщиков в Петербурге

Один из лидеров фанатов «Куньлунь Ред Стар» Денис Вакулич рассказал, как клубу привлечь петербургских болельщиков на свои домашние матчи.

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– Самое главное – хорошо играть в хоккей, тогда люди сами придут. Прошлый сезон в Мытищах это подтвердил. Результаты и игра заметно улучшились в сравнении с прошлыми сезонами. Так, народ и стал заполнять трибуны все больше и больше. И нет, это не заслуга гостевых фанатов «Спартака» и тому подобное. В 2021 году на матч «Куньлунь» – «Спартак» приходило от силы 1500 зрителей. А в прошлом сезоне на таком же матче был аншлаг в 7000 человек – магия, – отметил Вакулич.

В 2020-25 годах «Куньлунь» выступал в Мытищах из-за невозможности проводить домашние матчи в Китае. У клуба была худшая посещаемость в КХЛ – 2200 человек.

В сезоне 2025/26 «Куньлунь» будет играть на самом большом хоккейном стадионе мира – «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 21 500 человек.

«Куньлунь» только один раз вышел в плей-офф – в дебютном сезоне 2016/17. С тех пор клуб ни разу не квалифицировался в Кубок Гагарина.