Выяснилось, почему СКА покинул «СКА-Арену»

СКА покинул «СКА-Арену» из-за стоимости аренды – 15 млн рублей за матч. Ледовый обходится в 15 раз дешевле («Матч ТВ»)
СКА покинул «СКА-Арену» из-за высокой стоимости аренды.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что проведет следующий сезон в Ледовом дворце. На «СКА-Арене» будет играть «Куньлунь».
«Это решение очень просто объяснить. Аренда Ледового составляет чуть больше одного миллиона рублей [за игру]. При этом «СКА-Арена» берет за аренду по 15 млн рублей за один матч. Это колоссальная статья расходов, сжирающая бюджет. Оба объекта не принадлежат клубу», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что в прошлом сезоне СКА провел 16 игр в Ледовом дворце. На «СКА-Арене» армейцы сыграли 21 матч с учетом плей‑офф, что обошлось им минимум в 315 млн рублей.
Ледовый дворец вмещает 12 300 зрителей, «СКА Арена» – 21 520 зрителей.
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