Ведущий защитник «Динамо» отреагировал на обмен Бреннана Менелла в СКА

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал обмен Бреннана Менелла в СКА и пожелал игроку обороны удачи в новом клубе.

— На этой неделе клуб официально расстался с Бреннаном Менеллом, которого ты фактически съел во второй части минувшего сезона, если говорить об игре в первой бригаде большинства. Понимаешь, что после такого контракта в новом сезоне от тебя будут ожидать установления ещё более высокой планки?

— Что касается Бреннана, то это хороший парень и хороший игрок. Он дал команде всё, что мог. Желаю ему удачи в СКА. Если говорить про меня, то я каждый год работаю на максимуме. Надеюсь, что в новом сезоне выйду на ещё более лидирующую роль, потому что в прошлом сезоне я всё-таки не весь чемпионат отыграл в первой бригаде.

После травмы Бреннана мне стали больше доверять, за это время у меня прибавились результативные действия. Потолок зарплат не резиновый. В любом случае кто-то должен был покинуть команду. К сожалению, так вышло, что ушёл Бреннан. Постараюсь оправдать доверие клуба и наших болельщиков, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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