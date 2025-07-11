Игрок НХЛ рассказал, чем его восхищает Кучеров

Игрок НХЛ Марченко рассказал, чем его восхищает Кучеров
Российский нападающий «Коламбус Блю-Джекетс» Кирилл Марченко поделился мнением об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Знаешь, чем меня восхищает Кучеров? Он быстрый, сильный мужик. Но все равно не такой быстрый и сильный, как Маккиннон, а очков Никита набирает больше», — приводит слова Марченко «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2024/25 32-летний Кучеров 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко. Это позволило российскому форварду стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и завоевать награду «Арт Росс Трофи». Также нападающий получил «Тед Линсдэй Эворд». Данный приз вручается лучшему хоккеисту «регулярки» по версии профсоюза игроков НХЛ.
Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, который являлся главным конкурентом Кучерова за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата, провел 79 матчей и набрал 116 (32+84) очков.
На счету 24-летнего Марченко в прошедшем сезоне 79 матчей и 74 (31+43) очка. В НХЛ он провел третий год. «Регулярка» стала лучшей по результативным действиям в его карьере.