Игрок НХЛ рассказал, чем его восхищает Кучеров

‎Российский нападающий «Коламбус Блю-Джекетс» Кирилл Марченко поделился мнением об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

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‎«Знаешь, чем меня восхищает Кучеров? Он быстрый, сильный мужик. Но все равно не такой быстрый и сильный, как Маккиннон, а очков Никита набирает больше», — приводит слова Марченко «Спорт-Экспресс».

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‎В сезоне-2024/25 32-летний Кучеров 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко. Это позволило российскому форварду стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и завоевать награду «Арт Росс Трофи». Также нападающий получил «Тед Линсдэй Эворд». Данный приз вручается лучшему хоккеисту «регулярки» по версии профсоюза игроков НХЛ.

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‎Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, который являлся главным конкурентом Кучерова за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата, провел 79 матчей и набрал 116 (32+84) очков.

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‎На счету 24-летнего Марченко в прошедшем сезоне 79 матчей и 74 (31+43) очка. В НХЛ он провел третий год. «Регулярка» стала лучшей по результативным действиям в его карьере.