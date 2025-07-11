«Витязь» расторг контракт с олимпийским чемпионом

«Витязь» расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщает пресс‑служба КХЛ.

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Клуб не сыграет в предстоящем сезоне. Ранее совет директоров КХЛ принял решение присвоить статус неограниченно свободного агента хоккеистам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

В прошедшем сезоне 34‑летний форвард провел 36 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. В составе сборной России Калинин выиграл золото Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира‑2014.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.