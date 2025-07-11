«Трактор» объявил о переходе экс-нападающего СКА

Челябинский «Трактор» заключил контракт сроком на два года с нападающим Михаилом Григоренко, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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В пятницу петербургский СКА объявил о досрочном расторжении контракта с Григоренко, рассчитанного до 2028 года.

— Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев «Трактора», способного сделать команду еще конкурентнее, — сказал генеральный менеджер челябинской команды Алексей Волков.

В прошлом сезоне 31‑летний форвард набрал 45 (20+25) очков в 65 матчах регулярного чемпионата, добавив к ним 3 (1+2) очка в шести играх плей‑офф.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.