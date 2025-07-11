Нападающий Григоренко рассказал об уходе из СКА

Григоренко об уходе из СКА: «Переходил под Ротенберга, очень благодарен ему за сезон. С новыми людьми не удалось найти общий язык»
Михаил Григоренко прокомментировал уход из СКА.
Сегодня 31-летний форвард расторг контракт с армейским клубом и подписал двухлетнее соглашение с «Трактором».
«Я в прошлом году переходил в СКА под Романа Ротенберга. Ему очень благодарен за сезон, а также всем партнерам по команде и персоналу. Роман Борисович ушел из клуба. Пришли новые люди, с которыми не удалось найти общий язык. Желаю всем удачи в новом сезоне. Я очень рад оказаться в новом клубе с огромными амбициями», – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.
Михаил Дегтярев: «Решение FIG по смягчению условий допуска российских спортсменов на международные соревнования важно для молодых гимнастов»
Алькарас о третьем финале «Уимблдона» подряд: «Я совсем не думаю о победной серии или результатах»
Глава Федерации гимнастики России Белозеров о нейтральных статусах: «Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома FIG»
Михаил Дегтярев: «Решение FIG по смягчению условий допуска российских спортсменов на международные соревнования важно для молодых гимнастов»
Алькарас о третьем финале «Уимблдона» подряд: «Я совсем не думаю о победной серии или результатах»
Глава Федерации гимнастики России Белозеров о нейтральных статусах: «Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома FIG»