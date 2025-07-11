Григоренко об уходе из СКА: «Переходил под Ротенберга, очень благодарен ему за сезон. С новыми людьми не удалось найти общий язык»

Sports.ru

Михаил Григоренко прокомментировал уход из СКА.

Нападающий Григоренко рассказал об уходе из СКА
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Сегодня 31-летний форвард расторг контракт с армейским клубом и подписал двухлетнее соглашение с «Трактором».

«Я в прошлом году переходил в СКА под Романа Ротенберга. Ему очень благодарен за сезон, а также всем партнерам по команде и персоналу. Роман Борисович ушел из клуба. Пришли новые люди, с которыми не удалось найти общий язык. Желаю всем удачи в новом сезоне. Я очень рад оказаться в новом клубе с огромными амбициями», – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.
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