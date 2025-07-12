«Салават Юлаев» стал победителем первого в истории чемпионата «КХЛ 3х3»

Сегодня, 12 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли заключительные матчи Суперфинала турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». Победителем первого в истории чемпионата «КХЛ 3х3» стал «Салават Юлаев», в финале обыгравший «Ак Барс» в серии буллитов — 2:1 Б.

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В матче за третье место «Трактор» обыграл минское «Динамо» со счётом 7:3 и стал обладателем бронзовых медалей.

Напомним, всего в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала были отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграли друг с другом), а сегодня, 12 июля, прошли полуфиналы, матч за третье место и финал.