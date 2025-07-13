Квартальнов: «Лада» будет конкурентоспособной командой

Главный наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказал свое мнение насчет того, что тольяттинская «Лада» теперь будет играть в Западной конференции.

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«Я думаю, что у них там новый спонсор, кого-то из сильных ребят они подберут и начнут хорошо играть. Тем более новый тренер. «Лада» будет конкурентоспособной командой», – заявил Квартальнов корреспонденту Советского спорта.

2 июля 2025 года стало известно, что со следующего сезона «Лада» будет играть в Западной конференции. Главным специалистом тольяттинской команды стал Борис Миронов, который ранее занимал должность тренера в штабе челябинского «Трактора».

Также уже известно, что сезон для «Лады» начнется 8 сентября – тольяттинский клуб сыграет с «Автомобилистом» на домашней арене. После команда отправится на выезд, где сыграет против «Торпедо» и СКА.