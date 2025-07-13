Овечкин признался, что пока не смотрит на рекорд Гретцки по общему числу голов в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пока не смотрит на рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Овечкин рассказал журналистам.

© twitter.com/capitals

В начале апреля Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Сейчас на счету россиянина 974 гола в НХЛ (897 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Гретцки забросил в сумме 1 016 шайб.

"Так далеко я не смотрю, - ответил Овечкин на вопрос о том, хочет ли он побить рекорд Гретцки по общему количеству голов в НХЛ. - Матч за матчем будем бороться, стараться играть. Наш секрет в сплоченности".

Перед благотворительным матчем между российскими игроками НХЛ и Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в Москве прошла церемония чествования Овечкина.

"Прошло шикарно, спасибо организаторам и болельщикам. Думаю, что болельщики получили удовольствие и сделали доброе дело. Думаю, что в следующем году будет более масштабно", - отметил Овечкин.

В начале июля Овечкин вернулся в Москву после отдыха в Турции. "Все нормально, в волейбольчик сыграл, подготовился. На свежих ногах выскочил", - заключил Овечкин.