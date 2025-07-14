«Адмирал» расторг контракт с Никитой Гуслистовым

Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с 23‑летним нападающим Никитой Гуслистовым, сообщается в Telegram‑канале команды из Владивостока.

Гуслистов — воспитанник череповецкой хоккейной школы. Кроме дальневосточного клуба, он выступал за «Северсталь», «Алмаз», «Буран», и минское «Динамо».

Хоккеист присоединился к «морякам» в декабре 2024 года и провел в КХЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В 2021 году Гуслистов был выбран на драфте НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» под общим 209‑м номером.