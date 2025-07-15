Мичков вошел в топ-10 лучших нападающих до 25 лет по версии сайта НХЛ

Журналист Адам Кимельман в статье на сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-10 лучших нападающих до 25 лет, начинающих новый сезон в лиге.

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В список вошёл российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, занявший 10-ю строчку.

Топ-10 лучших нападающих до 25 лет по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз».

2. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

3. Мэтт Болди, «Миннесота Уайлд».

4. Уайатт Джонстон, «Даллас Старз».

5. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс».

6. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».

7. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».

8. Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс».

9. Сет Джарвис, «Каролина Харрикейнз».

10. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз».

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».