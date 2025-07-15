«Разница в мастерстве — пропасть»: поражение КХЛ от НХЛ назвали избиением

Газета.Ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал избиением младенцев поражение звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит russia-hockey.ru.

«Разница в мастерстве — пропасть»: поражение КХЛ от НХЛ назвали избиением
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«Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Это было избиение младенцев и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука. Лучшие игроки лиги, даже разозлившись, выглядели потерянными», — заявил Плющев.

Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой команды НХЛ со счетом 15:3.

В составе НХЛ три шайбы забросил Василий Подколзин, две — Максим Цыплаков. Еще по разу отличились Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Андрей Кузьменко и Александр Овечкин.

У хоккеистов КХЛ результативными бросками отметились Николай Голдобин, Илья Ковальчук и Виталий Кравцов.