«Разница в мастерстве — пропасть»: поражение КХЛ от НХЛ назвали избиением

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал избиением младенцев поражение звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит russia-hockey.ru.

«Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Это было избиение младенцев и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука. Лучшие игроки лиги, даже разозлившись, выглядели потерянными», — заявил Плющев.

Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой команды НХЛ со счетом 15:3.

В составе НХЛ три шайбы забросил Василий Подколзин, две — Максим Цыплаков. Еще по разу отличились Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Андрей Кузьменко и Александр Овечкин.

У хоккеистов КХЛ результативными бросками отметились Николай Голдобин, Илья Ковальчук и Виталий Кравцов.