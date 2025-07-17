Кузнецов сыграл в матче пивной лиги

Российский хоккеист Евгений Кузнецов был замечен на тренировочной арене клуба «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает RMNB.

Кузнецов принял участие в матче пивной лиги. На лед он вышел в джерси своего родного клуба — челябинского «Трактора». Россиянин отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Весной Кузнецов объявил об уходе из петербургского СКА, за который он выступал с лета 2024 года. «Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали», — отметил форвард.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.