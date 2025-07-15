Черкас оценил шансы Шестеркина и Бобровского на награду лучшего вратаря НХЛ

‎Бывший тренер вратарей СКА Сергей Черкас в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об игре российских голкиперов в НХЛ.‎

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‎Сегодня, 15 июля, The Athletic провел опрос среди генеральных менеджеров НХЛ. Руководители высказали мнение, что вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (26%) и голкипер «Тампы» Андрей Василевский (4%) входят в список главных претендентов на приз «Везина Трофи».

‎— Как думаете, заслуженно ли Шестеркин получил высокую оценку?

‎— Мне кажется, это за игру в период: прошлого сезона и еще раньше. Наверное, это было так. Его стабильные выступления и повлияли на этот результат.

‎— В списке нет Бобровского. Как считаете, с чем связана недооценка действующего чемпиона?

‎— Трудно сказать, но было много высказываний, что свои лучшие годы Бобровский отыграл. В этом сезоне Бобровский опроверг все слова этих специалистов и доказал, что он готов и за третьим Кубком Стэнли пойти.

‎— На ваш взгляд, сейчас российская линия является лучшей в мире?

‎— Мне кажется, наши вратари достойно представляют Россию. Во всяком случае спрос на них не уменьшается. Я даже сужу по тем отъездам ребят 17-летних, которые уезжают за рубеж. Интерес к вратарям не закончился.