ЦСКА подписал новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Мингачевым

Нападающий Тахир Мингачев подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает пресс‑служба московского хоккейного клуба. Соглашение с 23‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2026/27. Мингачев выступает за ЦСКА начиная с сезона‑2020/21. В составе армейского клуба он набрал 40 очков (20+20) в 228 матчах и дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.