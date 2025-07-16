Против Путина — непросто: хоккеист рассказал об игре с президентом

Против президента РФ Владимира Путина было сложно играть в хоккей, учитывая высокий класс его партнеров по пятерке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов.

Глава государства неоднократно принимал участие в гала-матчах фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Бабинов выходил играть против президента страны в составе команды "Легенды СССР".