Голкипер Илья Набоков рассказал об уровне организации в «Колорадо»

Вратарь Илья Набоков, подписавший контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», рассказал об уровне организации в североамериканской команде.

«Организация в «Колорадо» на высшем уровне. Приняли меня отлично, со всем помогли, всё рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика. За это время планирую плотно изучать язык. Репетитор уже посоветовал одно приложение, поэтому сейчас начнём. Так что всё здорово, мне очень понравилось. Цель, конечно же, сыграть как можно больше игр и закрепиться в команде. Это самая главная задача для меня», — цитирует Набокова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Илья Набоков проведёт предстоящий сезон в аренде в «Металлурге».