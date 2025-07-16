Панарин хочет вернуться в Россию

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин планирует вернуться в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash на спорте.

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По информации источника, после окончания контракта с «Рейнджерс» россиянин намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Отмечается, что он уже начал искать квартиру в Москве. При этом источник утверждает, что финансовые запросы Панарина могут удовлетворить только ЦСКА и «Динамо».

Ранее Панарин признался, что хочет растить детей в российской культуре. Он добавил, что про деньги на сегодняшний день он не думает.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.